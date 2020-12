Volleyball-Bundesliga: SC Potsdam - NawaRo Straubing LIVE im TV, Stream

Die Frauen des SC Potsdam wollen den siebten Sieg in der Bundesliga © Imago

In der Volleyball-Bundesliga der Frauen muss NawaRo Straubing beim SC Potsdam antreten. Der SC will Spitzenreiter Allianz MTV Stuttgart auf den Fersen bleiben.

Am 9. Spieltag steht in der Volleyball Bundesliga der Frauen das Duell zwischen dem SC Potsdam und NawaRo Straubing an (Volleyball-Bundesliga der Frauen: SC Potsdam und NawaRo Straubing ab 16.25 Uhr LIVE im TV und im Livestream).