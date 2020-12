FC Bayern - RB Leipzig: Effenberg-Thesen zu Sané, Nagelsmann, Upamecano

Leipzig kann Bayern im Kampf um den Titel gefährlich werden

"Die Leipziger haben in den letzten Jahren schon sehr erfolgreich gespielt und gute Ergebnisse erzielt, daher haben sie an Erfahrung gewonnen. Und es ist durchaus möglich, dass sie den Bayern gefährlich werden." ( Die Tabelle der Bundesliga )

Leipzig ist nicht Nagelsmanns letzte Station

"Die Bayern können sehr froh sein, dass Hansi Flick jetzt Trainer ist, den Vertrag auch verlängert hat und hoffentlich auch eine Ära prägt. Das heißt unterm Strich, dass er hoffentlich noch viele Jahre da ist. Für Nagelsmann wird Leipzig sicherlich nicht die letzte Station sein. Da geht die Karriere schon noch weiter. Ob das in München ist oder woanders, steht in den Sternen."

"Flick und Nagelsmann sollte und darf man nicht vergleichen. Flick hat in München eine ganz andere Mannschaft zur Verfügung und einen anderen Druck als Nagelsmann in Leipzig. Das sind herausragende Trainer, aber weil beide richtig gut sind, lehne ich einen Vergleich ab."

Bayern muss über Upamecano nachdenken

Flick macht alles richtig - wir werden Sané bei 100 Prozent sehen

Darum sticht Leipzig Bayern bei jungen Spielern aus

"Leipzigs Philosophie ist es, viel in den Nachwuchs zu investieren, um sie an die Profis heranzuführen. Bei Bayern München ist das nicht so. Diese Erfolge, die der FC Bayern jedes Jahr anstrebt, erreichst du nicht nur mit Nachwuchsspielern. Ich freue mich immer, wenn der eine oder andere mal hochgezogen wird, aber grundsätzlich gilt bei Bayern: Nur mit gescheiten Einkäufen kann man die Erfolge erreichen, die der FC Bayern jedes Jahr auch erreichen will. Die Philosophie und die Strategie ist bei Leipzig eine andere. Dementsprechend ist es für jüngere Spieler wahrscheinlich ein Vorteil, bei Leipzig unter Vertrag zu stehen."