Anzeige

Europa League: Hoffenheim macht Gruppensieg klar Europa League: Hoffenheim macht Gruppensieg klar

Hoffenheim macht gegen Belgrad den Gruppensieg fest © AFP/SID/ANDREJ ISAKOVIC

SID

Die TSG Hoffenheim hat den Gruppensieg in der Europa League perfekt gemacht. Die TSG holte am vorletzten Vorrundenspieltag ein 0:0 in Belgrad.

Die TSG Hoffenheim hat den Gruppensieg in der Europa League perfekt gemacht. Der Fußball-Bundesligist holte am vorletzten Vorrundenspieltag ein 0:0 beim serbischen Rekordmeister Roter Stern Belgrad. Nach zuvor vier Siegen in vier Spielen reichte der Punkt für die TSG, die nicht mehr von der Spitze der Gruppe L verdrängt werden kann.