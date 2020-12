Darts-WM 2021: Marijanović und von Moltke über Hopp, Clemens, Kurz und Lim

Erstes deutsches Duell bei Darts WM? So lief die Auslosung

Marijanović vermutet jedoch auch, dass die gesammelte WM-Erfahrung Hopp bei der am 15. Dezember beginnenden Weltmeisterschaft im Londoner Ally Pally "sehr weiterhelfen" wird. Der "Maximiser" trifft im Erstrundenduell auf den Australier Gordon Mathers.

Von Moltke freut sich auf Kurz

Werner von Moltke, Chef der PDC Europe, hob bei SPORT1 zudem noch den dritten deutschen Teilnehmer hervor: "Ich freue mich natürlich auch auf Nico Kurz. Vielleicht kann er an seinem Erfolg und seiner Leistung aus dem vergangenen Jahr anknüpfen."

Sollte Kurz dies gelingen und er den englischen Routinier Andy Hamilton in Runde eins rauswerfen, würde es in der zweiten Runde sogar zum deutschen Duell mit dem gesetzten Clemens kommen. (So läuft die Darts-WM bei SPORT1)