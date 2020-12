Nations-League-Endrunde in Italien - Erstes Conference-League-Finale in Tirana

In der Nations-League-Endrunde treffen die vier Halbfinalisten in Italien aufeinander. Den Zuschlag für das erste Conference-League-Finale 2022 erhält Albanien.

Finale 2021 findet im Mailand statt

Die Equipe tricolore und die Roten Teufel treffen zur Turniereröffnung in Mailand aufeinander, während die Squadra Azzurra gegen Spanien einen Tag später in Turin Heimvorteil genießt. Das Finale zur Ermittlung des Nachfolgers von Europameister und Premierensieger Portugal findet am 10. Oktober in Mailand statt.