Zlatan Ibrahimovic: Zoff über Videospiel-Avatar bei FIFA 21 geht weiter

Der Zoff mit EA Sports geht in die nächste Runde! Zlatan Ibrahimovic beschwert sich weiter über die Verwendung seines Gesichts und seines Namens in FIFA 21.

Zlatan Ibrahimovic ist weiter in Angriffsstimmung!

Ibrahimovic: "Zeit, das zu untersuchen"

Er sei sich nie bewusst gewesen, ein Mitglied der Spielervereinigung FIFPro zu sein, schon gar nicht habe er der FIFA oder der FIFPro gestattet, Geld mit seiner Person verdienen. Ibrahimovic kündigte an, den Vorfall untersuchen lassen zu wollen: "Jemand macht in all den Jahren ohne jegliche Vereinbarung Profit mit meinem Namen und Gesicht. Zeit für Ermittlungen."