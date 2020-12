Bundesliga: Hertha BSC - Union Berlin LIVE im TV, Stream, Ticker

Herthas Niklas Stark (l.) und Unions Christian Gentner kämpfen um die Vormachtstellung in Berlin © Imago

Hertha BSC und Union Berlin treffen am Freitagabend im Hauptstadt-Derby aufeinander. Kann Union seinen Status als neue Nummer Eins in Berlin untermauern?

Nun lautet die Frage also: Wer geht in der Statistik wieder in Führung?