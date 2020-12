Anzeige

easycredit BBL: Crailsheim - Göttingen LIVE im TV, Stream, Ticker Bleibt Crailsheim ungeschlagen?

Elias Lasisi und HAKRO Merlins Crailsheim feierten einen perfekten Start in die BBL-Saison © Imago

SPORT1

Am 4. Spieltag der easycredit BBL empfängt Crailsheim die BG Göttingen. Crailsheim ist in zwei Spielen noch ungeschlagen und kann in die Spitzengruppe aufrücken.

Am vierten Spieltag in der easycredit Basketball-Bundesliga BBL empfangen die HAKRO Merlins Crailsheim die BG Göttingen. (easycredit BBL: HAKRO Merlins Crailsheim - BG Göttingen, ab 20.30 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Die Hausherren konnten zwar erst mit einem Spieltag Verspätung in die neue Saison starten, überzeugten aber am zweiten Spieltag mit einem starken 84:66-Erfolg beim Syntainics MBC. Für ein richtiges Ausrufezeichen sorgten die Baden-Württemberger mit dem 101:95-Heimsieg gegen Brose Bamberg. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse)

Die Göttinger hingegen starteten mit einer klaren Pleite bei den MHP Riesen Ludwugsburg. Danach kamen die Niedersachsen aber ins Rollen und schoben sich mit zwei Siegen auf Rang neun. Bei einem Sieg in Crailsheim könnte es sogar noch weiter nach oben gehen. (SERVICE: BBL-Tabelle)

Auftakt zum Mammutprogramm

Für die Crailsheimer ist das Spiel gegen Göttingen der Auftakt in eine ereignisreiche Phase. Innerhalb von neun Tagen haben die Merlins vier Spiele vor der Brust. Nach dem Heimspiel gegen Göttingen ist Crailsheim am Sonntag in Ludwigsburg zu Gast, ehe am Mittwoch und Samstag zwei weitere Heimaufgaben warten.

"Mit vier Spielen in neun Tagen ist das die intensivste Phase der bisherigen Saison. Wie immer bereiten wir uns aber nacheinander auf jedes Spiel vor", erklärt Headcoach Tuomas Iisalo.

Göttingen mit Doppelpack im Süden

Auch die BG Göttingen hat spannende Tage im Süden der Republik vor sich. Nach dem Spiel in Nord-Baden-Württemberg geht es weiter nach München. In der bayerischen Landeshauptstadt geht es am Sonntag im Audi Dome gegen den FC Bayern München.

An dieses Spiel will BG-Co-Trainer Thomas Crab aber noch keine Gedanken verschwenden: "Momentan konzentrieren wir uns erst einmal auf das Spiel gegen Crailsheim, und dann sehen wir weiter. Anders geht es nicht."

HAKRO Merlins Crailsheim - BG Göttingen in der easycredit BBL LIVE: