Wegen Corona: Neuner sorgt sich um Wintersport-Nachwuchs

"Ich fürchte, es sieht schlecht aus für den Nachwuchssport in diesem Winter", sagte die 33-Jährige im Interview mit dem Spiegel: "Ich habe Angst, dass die jungen Leute die Lust verlieren."

Neuner hätte sich von der Politik "eine differenziertere" Entscheidung hinsichtlich der Corona-Regeln für den Wintersport gewünscht. Sie verstehe natürlich, dass es in einer "Gondel in Garmisch" anders sei und man kein Apres-Ski machen sollte. Aber es gebe "so viele kleine Skigebiete mit Schleppliften, wo Kinder und Jugendliche trainieren könnten", betonte sie.