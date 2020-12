Biathlet Horn: Rückkehr in Hochfilzen

Biathlet Philipp Horn will nach einem "indifferenten Testergebnis" auf das Coronavirus beim Weltcup in Hochfilzen wieder an den Start gehen.

Biathlet Philipp Horn will nach einem "indifferenten Testergebnis" auf das Coronavirus beim Weltcup in Hochfilzen (ab 11. Dezember) wieder an den Start gehen. Der 26-Jährige wurde in dieser Woche noch einmal eingehend untersucht. "Mir geht es sehr gut, ich fühle mich normal. Ich bin durchgecheckt worden, auch Herz und Lunge. Seit drei Tagen trainiere ich schon wieder. In Hochfilzen will ich wieder einsteigen", sagte Horn in der ARD.