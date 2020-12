2. Bundesliga mit Düsseldorf, Bochum, Kiel LIVE im TV, Stream, Ticker

Robert Zulj (r.) und seine Bochumer Teamkollegen können mit einem weiteren Sieg zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze springen © Imago

Zum Auftakt des 10. Spieltags der 2. Bundesliga stehen sich am Freitag Holstein Kiel und der VfL Bochum im direkten Kampf um die Tabellenspitze gegenüber. ( 2. Bundesliga: Holstein Kiel - VfL Bochum, ab 18.30 Uhr im SPORT1 -Liveticker ) Dem Sieger winkt der Platz an der Sonne - zumindest bis zum Samstag. ( SERVICE: Tabelle der 2. Bundesliga )

Zwei Überraschungsteams im direkten Duell

Aber auch die Bochumer brauchen sich nicht zu verstecken. Mit neun Gegentoren sind sie lediglich einen Treffer schlechter als Kiel und haben mit dem Sieg in Hamburg und der 5:0-Gala gegen Fortuna Düsseldorf ihre gute Form unter Beweis gestellt.

Serra will Top-Quote forsetzen

Besonders heiß auf das Duell dürfte Kiel-Stürmer Janni Serra sein. In 70 Spielen im deutschen Unterhaus erzielte er bislang 20 Tore. Seit seinem Wechsel vom VfL Bochum an die Förde vor zwei Jahren lief er dreimal gegen seinen Ex-Klub auf - und war in jeder Partie erfolgreich.