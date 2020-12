Biathlon: Peiffer Zweiter bei Sieg von Tarjei Bö in Kontiolahti

Der 33-Jährige belegte beim Weltcup in Kontiolahti im Sprint über 10 km nach fehlerfreier Schießleistung 13,9 Sekunden hinter dem Norweger Tarjei Bö (0 Fehler/24:03,7 Minuten) einen starken zweiten Platz. Dritter wurde Überflieger Johannes Thingnes Bö (+29,4).

36. Podest für Peiffer

Olympiasieger Peiffer landete bei schwierigen Bedingungen in seiner erfolgreichen Karriere bereits zum 36. Mal auf dem Siegertreppchen. Für den Verfolger am Samstag (13.20 Uhr/ARD) verschaffte sich der Routinier in seiner 13. Weltcup-Saison eine glänzende Ausgangsposition.