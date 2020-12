Bielefeld vor Kellerduell gegen Mainz: "Müssen den Turnaround schaffen"

Nach sieben Niederlagen in Folge will Bundesligist Arminia Bielefeld mit einem Sieg im Kellerduell gegen den FSV Mainz 05 die Wende einläuten.

Nach sieben Niederlagen in Folge steht Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld vor den "Wochen der Wahrheit" - und will diese am liebsten direkt mit einem Sieg im Kellerduell gegen den FSV Mainz 05 einläuten. "Es sind bis Weihnachten wichtige Wochen, in denen wir den Turnaround schaffen müssen, um in der Bundesliga auch mal wieder Dreier einfahren zu können", sagte Sport-Geschäftsführer Samir Arabi vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die Rheinhessen.