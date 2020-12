Sportwetten: Bayern als Favorit gegen Leipzig

Bayern München geht laut bwin als Favorit in das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga gegen Verfolger RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

Bayern München geht als Favorit in das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga gegen Verfolger RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr/Sky). Der Sportwettenanbieter bwin hat für den Rekordmeister eine Sieg-Quote von 1,45 notiert. Sollten die Leipziger das fünfte Aufeinandertreffen in der Allianz Arena erstmals für sich entscheiden, wird das Sechsfache ausgezahlt.