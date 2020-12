DBS veröffentlicht Handbuch: "Teilhabe VEREINfacht"

DBS will mehr Sportangebote für Behinderte schaffen © FIRO/FIRO/SID

Der Deutsche Behindertensportverband will noch mehr Menschen mit Behinderung zum Sporttreiben bewegen und mehr Angebote schaffen.

Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) will mit einem Handbuch unter dem Motto "Teilhabe VEREINfacht ? So gelingt der Sport für Alle!" noch mehr Menschen mit Behinderung zum Sporttreiben bewegen und mehr Angebote schaffen. Laut zweitem Teilhabebericht der Bundesregierung treiben in Deutschland 46 Prozent der Menschen mit Behinderung keinen Sport ? bei Menschen ohne Behinderung sind es lediglich 28 Prozent.