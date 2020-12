Arsenal: Trainer Mikel Arteta fordert temporäre Wechsel

Arsenal war unter Beschuss geraten, weil der Verein Innenverteidiger Luiz am vergangenen Wochenende nach einen Zusammenprall mit Wolverhamptons Stürmer Raúl Jiménez (der dabei einen Schädelburch erlitt) zurück auf den Platz geschickt hatte.

Arteta fordert Lehren aus üblem Zusammenstoß

Zugleich forderte er aber Lehren aus dem üblen Zusammenstoß. "Wirklich, man muss in einer Minute eine Entscheidung treffen, wenn jemand blutet, jemand neben dir steht, dessen Leben bedroht ist - und vielleicht ist das ein Moment, in dem wir temporär einen Spieler einsetzen können, um diesen Menschen mehr Zeit zu geben", schlug der Spanier vor.

FIFPRO: Temporäre Wechsel lösen nicht das Problem

In der Tat haben die obersten Regelhüter des Fußballs beim International Football Association Board (IFAB) bereits letzte Wochen erklärt, dass man demnächst eine Testphase starten will, in der Klubs kurzzeitig Spieler ersetzen dürfen, bei denen Verdacht auf eine Gehirnerschütterung besteht.