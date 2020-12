Biathlon-Legende Wolfgang Pichler: "Ich war drei Minuten tot"

Pichler lag im Koma

Pichler hat überlebt - und ist "schon demütig geworden. Und zwar richtig demütig. Mir ist klar geworden, dass ich enorm viel Glück hatte. Wenn mir das passiert, wenn ich allein unterwegs bin, dann ist's vorbei. Wenn du so etwas überlebst, dann glaubst du an etwas", sagte er.

Er glaube "schon an Gott. Und glaube auch: Ich war einfach noch nicht so weit. Ansonsten gibt es das nicht, dass so viele Zufälle, die mich gerettet haben, zusammenkommen." Die Woche, nachdem er aus dem Koma aufgewacht war, sei für ihn "grausig" gewesen, so Pichler: "Man halluziniert da, sieht zunächst Geister."