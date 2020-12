Anzeige

Darts-WM: Mögliches deutsches Zweitrunden-Duell zwischen Clemens und Kurz

Bei der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace (15. Dezember bis 3. Januar) könnte es schon in der zweiten Runde zum deutschen Duell kommen.

Bei der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace (15. Dezember bis 3. Januar) könnte es schon in der zweiten Runde zum deutschen Duell zwischen Gabriel Clemens und Nico Kurz kommen. Der Saarwellinger Clemens besitzt als Nummer 31 der Welt in Runde eins ein Freilos und wartet auf den Sieger der Auftakt-Partie zwischen Kurz (Nidderau) und dem früheren WM-Finalisten Andy Hamilton aus England. Das ergab die Auslosung der Professional Darts Corporation (PDC) am Donnerstag.

Bereits in der dritten Runde könnte dem Sieger des möglichen deutschen Duells eine Mammut-Aufgabe bevorstehen, denn dort droht ein Aufeinandertreffen mit Titelverteidiger Peter Wright (Schottland). Max Hopp (Kottengrün) als dritter deutscher Teilnehmer bekommt es in der ersten Runde mit dem Australier Gordon Mathers zu tun und träfe bei einem Sieg auf den gesetzten Engländer Mervyn King, der erst in der Vorwoche bei den Players Championship Finals das Endspiel erreicht hatte.

