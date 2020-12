LEC/LCS: Top-Lane-Transfers sind in!

Heo "Huni" Seung-hoon, Sergen "Broken Blade" Çelik, Barney "Alphari" Morris, Andrei "Odoamne" Pascu, Irfan "Armut" Berk Tükek - die Liste an starken Top-Lanern, die diese League-of-Legends-Offseason ihren Arbeitgeber gewechselt haben ist lang. Mit Jang "Nuguri" Ha-gwon, dem aktuell wohl besten Top-Laner der Welt Jang, steht ein weiterer Transfer seit Wochen in der Schwebe.

Top-Lane-Fluktuation geht weiter

Der erste Name ist Andrei "Orome" Popa. Der Rumäne spielte das letzte Jahr noch in der LEC bei den MAD Lions und hatte entscheidenden Anteil daran, dass sich die Löwen in der europäischen Liga im Frühling etabliert und im Sommer sogar schon zum Favoritenkreis auf den Titel gehandelt wurden. Gemessen an den Stats, war Orome mit den meisten Kills bei gleichzeitig den wenigsten Deaths dabei sogar der beste Top-Laner der Liga.