Milzriss: Skispringerin Pinkelnig notoperiert 

Die österreichische Spitzen-Skispringerin Eva Pinkelnig ist am Mittwochabend notoperiert worden. Die 32-Jährige war zuvor beim Training in Seefeld gestürzt. Nach der Einlieferung in die Universitätsklinik von Innsbruck bestätigte sich der Verdacht eines Milzrisses bei der zweifachen Silbermedaillengewinnerin der Weltmeisterschaften 2019 in Seefeld.