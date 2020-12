Ski alpin: DSV mit Mini-Aufgebot zu Weltcup-Rennen

Mit einem Mini-Aufgebot geht der Deutsche Skiverband (DSV) in die alpinen Weltcup-Rennen am kommenden Wochenende.

Mit einem Mini-Aufgebot geht der Deutsche Skiverband (DSV) in die alpinen Weltcup-Rennen am kommenden Wochenende. Für die beiden Super-G-Wettbewerbe der Frauen in St. Moritz/Schweiz und die beiden Riesenslaloms der Männer in Santa Caterina/Italien sind jeweils nur drei Teilnehmer nominiert.