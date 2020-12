NBA vermeldet 48 Coronafälle bei erstens Tests vor Preseason

Wenige Tage vor den Spielen der Preseason sind in der NBA 48 Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte die Liga am Mittwoch (Ortszeit) mit.

NBA vermeldet 48 Coronafälle

Die NBA will am 11. Dezember in die Pre-Season starten, zum Liga-Auftakt am 22. Dezember stehen sich unter anderem Meister Los Angeles Lakers um Neuzugang Dennis Schröder und der Stadtrivale Clippers gegenüber.