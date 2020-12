NFL: Pittsburgh Steelers schlagen Baltimore Ravens und bleiben ungeschlagen

Joe Haden (m.) gelang im Spiel gegen die Ravens ein Pick Six © Getty Images

Aufgrund mehrerer Coronafälle wird die Partie zwischen Steelers und Ravens immer wieder verschoben. Beim Turnover-Festival bleibt Pittsburgh am Ende ungeschlagen.

Das Team von Head Coach Mike Tomlin hat auch das elfte Saisonspiel für sich entschieden und ist als einzige Franchise in der NFL immer noch ungeschlagen. Gegen die Baltimore Ravens gelang in der Nacht im Division-Duell der AFC North ein 19:14-Heimsieg.

Die Partie, die eigentlich an Thanksgiving am vergangenen Donnerstag hätte stattfinden sollen, wurde aufgrund von diversen positiven Corona-Tests bei den Ravens immer wieder verschoben. Baltimore musste daher auf eine Reihe von Startern verzichten, so fehlten unter anderem Quarterback Lamar Jackson und Tight End Mark Andrews.