BVB: Warum Lucien Favre nach Hummels' Verletzung nicht wechselte

UEFA erlaubt bis zu fünf Wechsel in der Champions League

Favre hatte mit der Einwechslung von Nico Schulz in der 62. Minute, dem Doppelwechsel von Julian Brandt und Jadon Sancho in der 76. Minute und der Hereinnahme von Axel Witsel in der 88. Minute bereits drei Mal das Spiel unterbrochen. Hätte er Schulz beispielsweise schon in der Halbzeitpause eingewechselt, hätte er den verletzten Hummels in der Nachspielzeit noch durch einen frischen Mann ersetzen können.