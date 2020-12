BVB im Achtelfinale - Jahr für Haaland gelaufen

Auch ohne seinen verletzten Sturm-Superstar Erling Haaland greift Borussia Dortmund wieder tief in die "Schatztruhe" Champions League.

Schlimme Nachricht, gutes Ergebnis: Auch ohne seinen verletzten Sturm-Superstar Erling Haaland greift Borussia Dortmund wieder tief in die "Schatztruhe" Champions League. Mit einem 1:1 (0:0) gegen Lazio Rom und dem vorzeitigen Sprung ins Achtelfinale erspielte sich der BVB in der Königsklasse weitere fürstliche Einnahmen - die pandemiebedingten Verluste von mindestens 75 Millionen Euro werden deutlich abgefedert.

Am Morgen hatten beim BVB allerdings einige Verantwortliche ganz tief durchatmen müssen. "Das tut uns sehr weh", sagte Sportdirektor Michael Zorc über den unverzichtbaren Haaland: Das norwegische Torphänomen wird wegen eines Muskelfaserrisses bis ins neue Jahr hinein ausfallen. Haaland hatte allein in der Königsklasse viermal getroffen, 17 von 37 BVB-Saisontoren in allen Wettbewerben gingen vor dem Lazio-Spiel auf sein Konto.