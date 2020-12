NBA-Auftakt: Los Angeles Lakers empfangen LA Clippers, Nets vs. Warriors

Meister Los Angeles Lakers und Stadtrivale Clippers stehen sich gleich am ersten Spieltag der neuen NBA-Saison gegenüber. Die Nets empfangen die Warriors.

Meister Los Angeles Lakers um Neuzugang Dennis Schröder und Stadtrivale Clippers stehen sich gleich am ersten Spieltag der neuen Saison in der NBA gegenüber. Dies gab die Liga am Mittwoch bekannt.