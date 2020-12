Champions League: Bibiana Steinhaus schwärmt von Schiedsrichterin Stephanie Frappart

Stephanie Frappart war am Mittwochabend die erste Schiedsrichterin der Champions League. Sie pfiff die Partie zwischen Kiew und Juventus © Getty Images

Stephanie Frappart hat am Mittwochabend in der Champions League Fußball-Geschichte geschrieben. Die Französin ist die erste Schiedsrichterin, die eine Partie in der Königsklasse leitet.