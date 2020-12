Mick Schumacher, Formel 1: Video-Post mit Vater Michael als Kind

Der nächste Schumi! So schaffte Mick den Aufstieg in die Formel 1

C. Paschwitz

Der frischgebackene Formel-1-Aufsteiger Mick Schumacher hat auf Instagram ein Video gepostet, dass ihn in einem Gokart an der Seite seines Vaters Michael zeigt - die kurze Sequenz soll aus dem Jahr 2000 stammen. ( SERVICE: Fahrerwertung der Formel 1 )

Der heute 21 Jahre alte Mick, der am Mittwoch offiziell seinen F1-Aufstieg zum Rennstall Haas verkündete und ab kommender Saison in der Königsklasse des Motorsports starten wird, sitzt dabei als blondes Kleinkind in dem Vehikel und greift nach dessen Lenkrad. (Formel 1: Der Große Preis von Sakhir, Sonntag, 18.10 Uhr im LIVETICKER)