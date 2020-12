BVB: Erling Haaland erleidet Muskelfaserriss und fällt aus

Borussia Dortmund muss in der Champions League gegen Lazio auf Erling Haaland verzichten. Der Norweger droht den Dortmundern länger zu fehlen.

Wie die Dortmunder am Mittwochabend mitteilten, hat sich Torjäger Erling Haaland einen Muskelfaserriss zugezogen.

Der Norweger steht daher auch nicht im Kader für das Spiel gegen Lazio Rom am Abend.

BVB-Star Haaland droht längere Pause

Wie lange Haaland ausfallen wird, teilte der BVB nicht mit. Bei einem Muskelfaserriss ist in der Regel aber mit mindestens zwei Wochen Pause zu rechnen.

Nach der Partie gegen die Römer in der Königsklasse steht für Dortmund am Wochenende das Duell mit Eintracht Frankfurt in der Bundesliga auf dem Programm.