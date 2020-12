James verlängert bis 2023 bei den Lakers

Los Angeles (SID) - Basketball-Superstar LeBron James wird seinen Vertrag bei NBA-Champion Los Angeles Lakers vorzeitig bis 2023 verlängern und könnte damit bis zum Karriereende in "purple and gold" auflaufen. Dies bestätigte sein Agent Rich Paul dem US-Sender ESPN.

Der künftige Teamkollege von Nationalspieler Dennis Schröder hätte nach der kommenden Saison per Spieleroption die Lakers verlassen können, einigte sich aber mit den Kaliforniern auf eine weitere Zusammenarbeit. James, der am 30. Dezember 36 Jahre alt wird, kassiert von 2021 bis 2023 das Maximum von 85 Millionen US-Dollar. In der Saison 2020/21 wird er mit 39,2 Millionen entlohnt.