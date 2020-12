Glasgow Rangers: Wie sich Steven Gerrard als Klopp-Nachfolger empfiehlt

Dabei hätten die Spieler des schottischen Traditionsklubs ebenso viel Aufmerksamkeit verdient. Sie dominieren in ihrer Heimat und stellen europäische Bestwerte auf. Selbst der FC Bayern, Paris Saint-Germain oder der FC Liverpool kommen da nicht heran (So schwärmt Klopp von Trainer Gerrard) .

Die letzte Niederlage gab es für die unschlagbaren Schotten am 6. August gegen Bayer Leverkusen beim 0:1 in der Europa League. In den folgenden 22 Partien konnte kein Gegner die Rangers niederringen. Das ist die längste Serie in Europas Ligen.