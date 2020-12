FC Bayern: Allianz Arena leuchtet am Tag der Menschen mit Behinderung lila

Die Allianz Arena wird am Donnerstag in Lila strahlen. Das gab der FC Bayern am Mittwoch bekannt. Grund für die Beleuchtung ist ein besonderes Datum.

"Das Heimstadion des deutschen Rekordmeisters ist Teil einer weltweiten Aktion, bei der Gebäude und Sehenswürdigkeiten rund um den Globus in dieser Farbe beleuchtet werden, um auf den Beitrag von Menschen mit Behinderung zur Gesellschaft aufmerksam zu machen und um für mehr Chancengleichheit in allen Bereichen des alltäglichen Zusammenlebens zu sensibilisieren", schrieben die Münchner auf ihrer Homepage.

Rummenigge betont Wichtigkeit von Barrierefreiheit der Allianz Arena

In Lila hatte die Allianz Arena bislang noch nie geleuchtet. Bei Spielen des FC Bayern erstrahlt die Außenfassade des Stadions zumeist in Rot oder Weiß. Am St. Patricks Day 2013 leuchtete sie beispielsweise schon einmal grün, zu anderen Anlässen in verschiedenen Kombinationen.