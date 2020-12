DEL: Kölner Haie und Krefeld Pinguine tauschen Heimspiele

In der DEL kommt es zu einer Spielplanänderung. Die Kölner Haie und Krefeld Pinguine tauschen ihr Heimrecht. Hintergrund ist die Belegung der Lanxess Arena.

In der neuen Saison der Deutschen Eishockey Liga (ausgewählte Spiele der DEL LIVE im TV auf SPORT1) kommt es zu einer Spielplanänderung. Das Spiel zwischen den Kölner Haien und den Krefeld Pinguinen, das für den 3. Januar in der Kölner Lanxess Arena angesetzt war, findet in Krefeld statt.