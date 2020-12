Champions League: Einzelkritik von RB Leipzig bei Istanbul Basaksehir

Was für ein Drama in Istanbul!

RB Leipzig gewinnt bei Istanbul Basaksehir eine dramatische Partie mit 4:3 - dank Joker Alexander Sörloth, der in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielt. Für Besiktas Istanbul hatte sich der Norweger in der letzten Spielzeit noch in der Türkei zum Torschützenkönig gekrönt. (Service: SPIELPLAN der Champions League)