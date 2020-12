"Gelb auf Bestellung": Manipulationsfall in Schweden aufgedeckt

Absichtliche Gelbe Karte: In Schweden wurde ein Betrugsfall aufgedeckt © FIRO/FIRO/SID

Erfolgreiche Arbeit der Behörden: Die schwedische Justiz deckt in der nationalen Fußball-Meisterschaft einen Fall von Spielmanipulation auf.

Die schwedische Justiz hat in der nationalen Fußball-Meisterschaft einen Manipulationsfall aufgedeckt. Die Staatsanwaltschaft bestätigte eine Anklage gegen einen ehemaligen Spieler des Erstligisten IF Elfsborg, der im Mai vergangenen Jahres in einem Punktspiel zugunsten einer zweiköpfigen Wettgemeinschaft vorsätzlich eine Gelbe Karte provozierte.