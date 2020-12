Champions League: Istanbul Basaksehir - RB Leipzig 3:4, Kahveci und Sörloth treffen

RB Leipzig landet bei Istanbul Basaksehir einen Big Point. Alexander Sörloth erzielt in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer.

RB Leipzig hat im Krimi von Istanbul die Nerven behalten und darf in der Champions League weiter auf den Sprung ins Achtelfinale hoffen.

Der Halbfinalist der Vorsaison feierte beim Gruppenletzten Basaksehir Istanbul allerdings auch mit Glück einen knappen 4:3 (2:1)-Sieg und geht mit neun Punkten ins letzte Gruppenspiel am Dienstag zu Hause gegen Manchester United. Zudem haben die Sachsen mindestens schon die Europa League sicher. ( Service: TABELLEN der Champions League )

"Das war verrückt", sagte RB-Coach Julian Nagelsmann nach dem Abpfiff bei DAZN . "Wir müssen gerade marschieren wie die Idioten und das hängt uns irgendwann im Laufe der Saison nach. Deswegen müssen wir ein Killergen entwickeln und so ein Spiel früher entscheiden. Das kann man trainieren, das kriegen wir hoffentlich hin."

Sörloth trifft in der Nachspielzeit zum Sieg

Yussuf Poulsen (26.), Nordi Mukiele (43.), Dani Olmo (66.) und Alexander Sörloth (90.+2) erzielten die Tore für Leipzig, Irfan Can Kahveci (45.+3/72./85.) traf gleich dreimal für den türkischen Meister. Das zweite Spiel der Gruppe H zwischen Manchester United (9 Punkte) und Paris St. Germain (6) endete erst am späten Mittwochabend. Dayot Upamecano sah in Istanbul seine dritte Gelbe Karte und fehlt Leipzig damit gegen Manchester. (Service: SPIELPLAN der Champions League)