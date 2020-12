Darts-WM 2021: Auslosung der PDC-Weltmeisterschaft LIVE im SPORT1-STREAM

Deutsche Duelle in Runde 1 und 2 möglich

Die 32 besten Spieler der Order of Merit steigen erst in Runde zwei ein, auch deren potenzielle Gegner werden gelost. Theoretisch könnten also Hopp und Kurz zum Auftakt aufeinandertreffen, der Sieger könnte es - wenn es der Zufall will - mit Clemens zu tun bekommen.