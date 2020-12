Skilanglauf: Victoria Carl fällt nach doppeltem Bänderriss aus

Victoria Carl erleidet einen herben Rückschlag in der Vorbereitung auf die Heim-WM in Oberstdorf. Die deutsche Skilanglauf-Hoffnung verletzt sich schwer.

Deutschlands Skilanglauf-Hoffnung Victoria Carl hat einen herben Rückschlag in der Vorbereitung auf die Heim-WM in Oberstdorf erlitten. Die 25-Jährige aus Zella-Mehlis zog sich bei einem Sturz beim Weltcup am vergangenen Wochenende in Kuusamo/Finnland einen doppelten Bänderriss sowie ein Knochen-Ödem im rechten Fuß zu. Dies gab der Deutsche Skiverband (DSV) am Mittwoch bekannt.