Studie: Deutscher Sport schlecht auf Corona vorbereitet

Zudem prognostiziert die Studie eine Entspannung des Marktes, wenn Impfstoffe wirken und Einschränkungen im Bezug auf Sportereignisse wegfallen. Frühestens sei damit jedoch 2022/23 zu rechnen. "Die Pandemie führt den Sportmarkt in eine Krise. Sie kann aber auch als Katalysator für die Transformation des Sportmarktes wirken. Insofern müssen kurzfristige Maßnahmen, die in der Not getroffen wurden, nunmehr in eine mittelfristige Transformationsstrategie überführt werden", sagte Joachim Englert, Mitglied der Geschäftsführung von PwC Deutschland.