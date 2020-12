Nationalmannschaft: Hummels, Boateng und Müller zurück? Das sagt Neururer

Neururer: "Alle Drei zurückholen"

Wenn er sich jedoch auf einen Spieler festlegen müsste, landet die Trainerlegende, die am Mittwochabend als Gast im SPORT1 -Fantalk sitzen wird, beim Abwehrchef des BVB: "Hummels, weil wir defensiv große Probleme haben und er von hinten die Mannschaft ordnen kann." ( FANTALK zur Champions League am Dienstag ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM )

Löw-Verbleib? Neururer sieht Entscheidung kritisch

Auch die Entscheidung des DFB, trotz des 0:6-Debakels in der Nations League in Spanien am Bundestrainer festzuhalten, sieht die Neururer kritisch.

"Löw wurde in Ermangelung an Alternativen am Montag das Vertrauen ausgesprochen. Das bedeutet übersetzt, dass man eigentlich kein Vertrauen mehr zu ihm hat", erklärte er und fügte an: "Wer hat schon Lust, unter diesen Strukturen beim DFB zu arbeiten? Bei Ralf Rangnick weiß ich es nicht. Bei Jürgen Klopp kann ich mir nicht vorstellen, dass er seinen Arbeitsplatz bei Liverpool mit dem des Bundestrainers tauschen will."