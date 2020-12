DEL: Nürnberg Ice Tigers verpflichten Stürmer Brett Pollock

Der 24-Jährige erhält bei den Franken einen Einjahresvertrag. Der Kanadier wurde im NHL-Draft 2014 an Position 45 von den Dallas Stars gezogen, schaffte den Durchbruch in der besten Liga der Welt aber nicht.

Pollock spielte in der vergangenen Saison in der East Coast Hockey League (ECHL) für die Allen Americans. In 49 Spielen erzielte er 16 Tore und bereitete 27 Treffer vor. Zudem war er für fünf Spiele an die San Diego Gulls aus der American Hockey League (AHL), dem Unterbau der NHL, ausgeliehen.