CHECK24 Doppelpass mit Max Kruse und Stefan Effenberg

Star-Gast beim CHECK24 Doppelpass auf SPORT1 am Sonntag: Max Kruse wird über das Stadtderby, Joachim Löw und das Topspiel sprechen.

Auch am zweiten Adventwochenende und dem Nikolaustag rollt der Ball in der Bundesliga - dementsprechend steigt auch der nächste CHECK24 Doppelpass auf SPORT1 (Der CHECK24 Doppelpass am Sonntag ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).