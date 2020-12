Weltmeisterinnen und US-Verband erzielen Teileinigung

New York (SID) - Im Rechtsstreit um mehr Gleichberechtigung haben die Weltmeisterinnen um Megan Rapinoe mit dem Fußballverband US Soccer eine Einigung erzielt. In der am Dienstag (Ortszeit) verkündeten Entscheidung ging es um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen für das erfolgreiche Frauen-Nationalteam im Vergleich zu den Männern.