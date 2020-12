Union-Trainer Fischer ist das Kräfteverhältnis in Berlin egal

Für Urs Fischer von Union Berlin geht es am Freitag bei Hertha BSC nicht darum, die Position als Nummer eins in der Hauptstadt zu untermauern.

Für Trainer Urs Fischer von Union Berlin geht es im Derby am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) bei Rivale Hertha BSC nicht darum, die aktuelle Position als Nummer eins in der Hauptstadt zu untermauern. "Das interessiert mich eigentlich nicht. Für mich steht im Vordergrund, wie wir unsere Ziele erreichen, nicht das Kräfteverhältnis", sagte der Schweizer am Mittwoch.