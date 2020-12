Champions League: BVB gegen Lazio ohne Thomas Meunier - ist er verzichtbar?

Meunier ist kein Hakimi-Ersatz

Meunier hat zwar wie Hakimi einen Offensivdrang, bei weitem allerdings nicht die Grundschnelligkeit seines Vorgängers. Dafür liegen seine Stärken vermehrt in der Defensive, mit seinen 1,91 Meter Körpergröße bringt er Robustheit in die Dortmunder Abwehr.

Trotz defensiver Schwächen gesetzt

Während der pfeilschnelle Hakimi wie gemacht für die Dreierkette zu sein scheint, liegen die Stärken Meuniers eher in einer Viererkette. Favre tauscht in dieser Saison beide Systeme munter durch, was es auch für Meunier schwer macht, sich an die Abläufe im Dortmunder Spiel zu gewöhnen. In der Dreierkette wirken die Offensivläufe Meuniers auf der Position im rechten Mittelfeld zu berechenbar. Doch auch in der Defensive zeigte er zuletzt größere Schwächen.