Sportwetten: Leverkusen zieht in Zwischenrunde ein - Hoffenheim wahrt weiße Weste

Laut Sportwettenanbieter bwin zieht Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen am Donnerstag (21.00 Uhr/Nitro und DAZN) in die Zwischenrunde der Europa League ein. Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz ist mit einer Sieg-Quote von 1,67 klarer Favorit bei OGC Nizza (4,75). Ein Remis, das Bayer bereits zum Weiterkommen reichen würde, ist mit der Quote 4,10 notiert.