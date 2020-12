Ski alpin: Auch Olympia-Generalprobe der Frauen fällt aus

Hauptgrund für die noch nicht offiziell bestätigte Absage sind die Vorschriften der Behörden, wonach sich unter anderem alle Teilnehmer nach der Einreise zunächst für 14 Tage in Quarantäne begeben müssen. Dies führt zu einem zeitlichen Konflikt mit den Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo/Italien, die erst am 21. Februar enden. Über einen Ausweichort will die FIS nach dem Erhalt der offiziellen Absage informieren.