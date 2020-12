Ronaldo "hätte gern in Deutschland gespielt" - Lob für Klose

Ronaldo sorgte während seiner Karriere bei mehreren Top-Klubs für Furore. Er bedauert, dass er nie in der Bundesliga spielte.

Heutzutage kommt vielen zwar zunächst der Portugiese Cristiano Ronaldo in den Sinn, doch vor dessen Ankunft auf der Weltbühne des Fußballs war der brasilianische Ronaldo ein ähnliches Phänomen - nicht zuletzt daraus resultierte sein Spitzname (Il Fenomeno).

Klose toppt Ronaldo: "Herausragend"

Insgesamt schoss er beim Turnier in Japan und Südkorea acht Treffer und wurde Torschützenkönig.

Bis zur Weltmeisterschaft in Brasilien 2014 hielt er mit 15 WM-Toren sogar den Rekord, doch Miroslav Klose (16) übertrumpfte ihn auf dem Weg zum deutschen Titel.

"Das hat keine Wunde hinterlassen. Herausragend, was ich gemacht habe. Herausragend, was Klose geschafft hat. Wir beide haben unseren Platz in der Fußball-Geschichte", sagte Ronaldo.