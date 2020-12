UEFA-Studie: Wertschöpfung des Amateurfußballs bei knapp 14 Milliarden Euro

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat mittels einer paneuropäischen Studie in Zusammenarbeit mit zehn Universitäten die soziale und ökonomische Wertschöpfung des Amateurfußballs auf 13,9 Milliarden Euro pro Jahr taxiert. Dieses Ergebnis stellten UEFA-Vizepräsident Karl-Erik Nilsson und DFB-Boss Fritz Keller am Mittwoch in der Frankfurter Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) vor.