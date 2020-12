Anti-Doping-Gesetz: Kronzeugenregelung und weitere Schwerpunktstaatsanwaltschaften

Die Bundesregierung will das Anti-Doping-Gesetz mit einer seit langem geforderten Kronzeugenregelung stärken.

Die Bundesregierung will das Anti-Doping-Gesetz mit einer seit langem geforderten Kronzeugenregelung stärken. Das teilte das Bundesinnenministerium am Mittwoch mit, nachdem im Kabinett der Evaluierungsbericht zu den 2015 verabschiedeten Regelungen behandelt worden war. In dem Bericht wird zudem empfohlen, zusätzliche Schwerpunktstaatsanwaltschaften einzurichten und die Athleten stärker über Hinweisgebersysteme zu informieren.